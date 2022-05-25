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    Melis Sezen'e destek: Göğsüne Ahmet Çakar'ın adı yazıldı

    Bir ödül töreninde sunucu Özge Ulusoy’un göğsüne ‘Ahmet Çakar’ ismini yazılarak oyuncu Melis Sezen’e destek olundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 12:32
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    Melis Sezen'e destek: Göğsüne Ahmet Çakar'ın adı yazıldı

    Bir dönem MHP'de milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, Akit TV ekranlarında Sabri Balaman'ın konuğu olmuştu.

    Çakar, kılık kıyafet üzerinden yaptığı yorumda, "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor. Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, bir kıyafet giymiş. O kıyafet suç. Kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Göğüs dekoltesi tamamen açık, sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş..." diyerek RTÜK'e çağrı yapmıştı.

    Ulusoy'un göğüslerine Ahmet Çakar'ın adı yazıldı

    Çakar'ın bu sözlerine ünlülerden tepkiler gelirken, dün akşam ödül töreninde ilginç bir protesto yaşandı.

    Seyhan Soylu, katıldığı ödül töreninde göğüs dekolteli bir elbise giyen Özge Ulusoy'un dekoltesine Ahmet Çakar'ın adını yazdı.

    Akit TV'de tartışma: Sütyensiz kıyafet giymek suç

    "Siz belli ki moda eleştirmenliği konusunda uzmanlaşmışsınız"

    Seyhan Soylu ayrıca, "Çakar'a moda programı yapacağım. Siz belli ki moda eleştirmenliği konusunda uzmanlaşmışsınız Sn. Ahmet Çakar” diye seslendi.

    Ardından ödül almak için çıktığı sahnede protestosuna Özge Ulusoy'u da dahil ederek, ünlü modelin göğsüne 'Ahmet Çakar' imzası attı.

    Melis Sezen e destek: Göğsüne Ahmet Çakar ın adı yazıldı #1


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