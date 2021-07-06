Melon Coin (MLN) nedir? Melon Coin hakkında merak edilenler..

Ethereum tabanına bağlı bir şekilde işletimini sürdüren 'Melon Coin' kripto para yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Kimin olduğuna ve nasıl çalıştığına dair detaylar merak konusu oldu.

Son zamanlarda kripto paralar yaşanan kayıplara rağmen hem dikkati çekiyor hem de vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Kraken borsalarında işlem gören Melon Coin, kripto para yatırımcıları tarafından mercek altına alındı.

Kripto parayla ilgilenen vatandaşlar, Melon Coin ile ilgili detaylar araştırarak, "Melon Coin nedir?" sorusunu soruyor. İşte Melon Coin hakkında merak edilenler...

MELON COİN NEDİR?

Melon, kullanıcıların özel kripto varlık yönetimi araçları oluşturmasına, yönetmesine ve bunlara yatırım yapmasına olanak tanıyan, Ethereum (ETH) üzerine inşa edilmiş bir protokoldür.

MELON COİN KİM TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ?

Melon Protokolü, 2016 yılında eski Goldman Sachs başkan yardımcısı Mona El Isa ve matematikçi Rito Trinkler tarafından kurulan özel bir şirket olan Melonport tarafından inşa edildi.

2017 ve 2018 yılları arasında 1.250.000 MLN coin yaratıldı ve İsviçre merkezli şirket tarafından dağıtıldı.

Melonport, 2017’de ilk madeni para teklifi (ICO) ile 2,9 milyon dolar topladı. Melonport, 2019’da Melon protokolünün ilk versiyonunu teslim ettikten sonra feshetti ve yönetimini merkezi olmayan özerk bir organizasyon (DAO) olan Melon Council’e devretti.

MELON COİN NEREDEN ALINIR?

MLN Bittrex , Kraken borsalarında işlem görmektedir.