Dolar
7.4468
-0.509%
Euro
8.8368
-0.0113%
Altın
1954.62
0.4022%
Borsa
1099.06
-0.0563%
G. Altın
467.939
-0.2006%
Bitcoin
77503.42
0.2401%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C
    Memet Ali Alabora online meyhane işine girdi

    Memet Ali Alabora online meyhane işine girdi

    Gezi olaylarının ardından Türkiye’den kaçan Memet Ali Alabora, meyhanelerdeki içki masalarını online ortama taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 18:48
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 18:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, 2013 yılında çıkan sokak olayları nedeniyle zor günler geçirdi.

    KENDİNE BİR KİTLE YARATIP, ÜZERLERİNDEN PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

    Ekonominin büyük zarar görmesine neden olan sokak eylemlerinin baş aktörlerinden biri de Memet Ali Alabora oldu.

    İnsanları sokaklara davet eden Alabora, sokakların yakıp yıkılmasında büyük rol oynadı. Gezi eylemlerinin ardından Türkiye’den kaçan Memet Ali Alabora, kitlesi üzerinden para kazanabilmek için yeni bir girişim başlattı.

    Memet Ali Alabora online meyhane işine girdi #1

    ONLİNE MEYHANE SİSTEMİ KURDU...

    Meyhaneye gitmeden alkol tüketmek isteyenleri buluşturmak isteyen Memet Ali Alabora, online meyhane sistemini kurdu.

    Kurulan program üzerinden insanlar çoklu ekranlarda birbirini görerek alkol tüketiyor. Bilgisayardan çalan müzikler sanal meyhane ortamını oluşturuyor.

    Memet Ali Alabora online meyhane işine girdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir