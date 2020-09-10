Memet Ali Alabora online meyhane işine girdi

Gezi olaylarının ardından Türkiye’den kaçan Memet Ali Alabora, meyhanelerdeki içki masalarını online ortama taşıdı.

Türkiye, 2013 yılında çıkan sokak olayları nedeniyle zor günler geçirdi.

KENDİNE BİR KİTLE YARATIP, ÜZERLERİNDEN PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Ekonominin büyük zarar görmesine neden olan sokak eylemlerinin baş aktörlerinden biri de Memet Ali Alabora oldu.

İnsanları sokaklara davet eden Alabora, sokakların yakıp yıkılmasında büyük rol oynadı. Gezi eylemlerinin ardından Türkiye’den kaçan Memet Ali Alabora, kitlesi üzerinden para kazanabilmek için yeni bir girişim başlattı.

ONLİNE MEYHANE SİSTEMİ KURDU...

Meyhaneye gitmeden alkol tüketmek isteyenleri buluşturmak isteyen Memet Ali Alabora, online meyhane sistemini kurdu.

Kurulan program üzerinden insanlar çoklu ekranlarda birbirini görerek alkol tüketiyor. Bilgisayardan çalan müzikler sanal meyhane ortamını oluşturuyor.