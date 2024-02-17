Muharrem İnce'nin İstanbul kararı resmileşti 31 Mart'ta CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verme kararından vazgeçen Muharrem İnce, bugün partsinin İstanbul adayını tanıttı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Siyasi partilerin çalışmaları hız kazanırken, CHP'ye bir sürpriz de Memleket Partisi'nden geldi.

Bilindiği üzere Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP ile İstanbul'da aday çıkarmama yönünde görüşmeler yürütmüştü.

İnce konuyla ilgili önce Ekrem İmamoğlu, ardından da Özgür Özel'e görüşmeler gerçekleştirmişti.

'İstanbul'da aday çıkarmama' görüşmeleri tıkandı

Ancak iki partinin görüşmesinden bir sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine İnce, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu.

CHP'den yapılan açıklamada ise Muharrem İnce'nin İzmir’den bir ilçe belediyesi ve çeşitli yerlerde belediye meclis üyelikleri istediği için görüşmelerin tıkandığı söylendi.

"Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz?"

İnce ise, "Bir ilçe istediysem çok sembolik bir şey istedim. 500 bin oy almış bir parti İstanbul'dan dahi istememişse sizin hemen vermeniz lazımdı zaten. Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Sizin derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek." ifadelerini kullandı.

CHP ile yürüttüğü ittifak görüşmelerinden sonuç alamayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den İstanbul adaylığıyla ilgili hamle geldi.

Partisinin İBB Başkan adayını duyurdu

Partisinin aday tanıtım etkinliğinde konuşan Muharrem İnce, İBB Başkan adaylarının Berk Hacıgüzeller olduğunu duyurdu.

Kazandıkları belediyelerde "3A belediyecilik anlayışı" sağlayacaklarını da belirten İnce, bunların da "akıl, adalet ve ahlak" olacağını kaydetti.