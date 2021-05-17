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- Memleket Partisi kuruldu
Memleket Partisi kuruldu
- AA
- 17.05.2021 - 16:40
- Güncelleme : 17.05.2021 - 16:50
CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan, eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 2020 Eylül ayında Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketi’ partileşti.
CHP'den kısa süre önce ayrılan Gaye Usluer, partinin kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İNCE GENEL BAŞKAN, USLUER DE PARTİ SÖZCÜSÜ OLDU
Usluer, Muharrem İnce'nin, Memleket Partisi'nin ilk genel başkanı olarak oy birliği ile seçildiğini duyurdu.
Parti sözcülüğüne getirilen Gaye Usluer, MYK'yı açıkladı.
MYK ÜYELERİ AÇIKLANDI
Usluer'in açıkladığı parti MYK'sı şu şekilde:
Muharrem İnce: Genel Başkan
Gaye Usluer: Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü
Hakkı Aklın: Genel Sekreter
Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı
Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü
Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları
Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü Yürir: Genel Sekreter Yardımcıları
Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri: Neşet Elaldı, Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Serkan İleri, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Ali Güven, Burak Savtur, Süleyman Erguner
Disiplin Kurulu Başkanı: Mustafa Kemal Çiçek
Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri: İlke Deniz Durda, Ayça Özsoy Sarıkamışlı, Muharrem Yıldız, Sıla Yavuz, Ender Ödem, Mustafa Çağlayan, Mustafa Laik
Genel Başkan Danışmanları: Yusuf Sel, Alper Karaoğlan, Gürbüz Evren, Burak Hasar, Ali Tunç Can, Mahir Bakan, Ahmet Özalp