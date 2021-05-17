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    Memleket Partisi kuruldu

    Memleket Partisi kuruldu

    Memleket Partisi resmen kuruldu. Muharrem İnce partinin genel başkanı olurken, CHP'den ayrılan Gaye Usluer de parti sözcülüğüne seçildi.
    • AA
    • 17.05.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:50
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    CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan, eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 2020 Eylül ayında Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketi’ partileşti.

    CHP'den kısa süre önce ayrılan Gaye Usluer, partinin kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    İNCE GENEL BAŞKAN, USLUER DE PARTİ SÖZCÜSÜ OLDU

    Usluer, Muharrem İnce'nin, Memleket Partisi'nin ilk genel başkanı olarak oy birliği ile seçildiğini duyurdu.

    Parti sözcülüğüne getirilen Gaye Usluer, MYK'yı açıkladı.

    Memleket Partisi kuruldu

    MYK ÜYELERİ AÇIKLANDI

    Usluer'in açıkladığı parti MYK'sı şu şekilde:

    Muharrem İnce: Genel Başkan

    Gaye Usluer: Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü

    Hakkı Aklın: Genel Sekreter

    Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı

    Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı

    Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

    Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları

    Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü Yürir: Genel Sekreter Yardımcıları

    Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman

    Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri: Neşet Elaldı, Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Serkan İleri, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Ali Güven, Burak Savtur, Süleyman Erguner

    Disiplin Kurulu Başkanı: Mustafa Kemal Çiçek

    Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri: İlke Deniz Durda, Ayça Özsoy Sarıkamışlı, Muharrem Yıldız, Sıla Yavuz, Ender Ödem, Mustafa Çağlayan, Mustafa Laik

    Genel Başkan Danışmanları: Yusuf Sel, Alper Karaoğlan, Gürbüz Evren, Burak Hasar, Ali Tunç Can, Mahir Bakan, Ahmet Özalp

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