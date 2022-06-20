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    Memleket Partisi, Olağanüstü Kurultay kararı aldı

    Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 19:58
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 20:03
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    Memleket Partisi, Olağanüstü Kurultay kararı aldı

    Memleket Partisi'nde sözcüsü ve genel başkanvekili de olan Gaye Usluer’in de aralarında bulunduğu altı parti yöneticisi partiden ayrıldı. İstifa edenler "Parti başlangıçtaki iddiasından uzaklaştı" eleştirisinde bulundu.

    Muharrem İnce’nin Genel Başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi’nin Parti Sözcüsü ve Genel Başkanvekili olan Gaye Usluer ile Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın aralarında bulunduğu altı üst düzey yönetici istifa etti. Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, PM Üyeleri Meryem Şengül Kala ve Oğuz Giray da istifa eden diğer isimler oldu.

    MYK olağanüstü toplandı

    Yaşanan istifaların ardından parti MYK'sı Muharrem İnce başkanlığında olağanüstü toplandı.

    Kurultay kararı çıktı

    Toplantının ardından kurultay kararı çıktı. Olağanüstü kurultay kararını Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıkladı.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kuruluş sancılarından kurtulmak için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını ifade eden İnce şunları kaydetti:

    "Kuruluş sancıları"

    "17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız." ifadeleri kullanıldı.

    Memleket Partisi, Olağanüstü Kurultay kararı aldı #1

    Memleket Partisi, Olağanüstü Kurultay kararı aldı #2

    Memleket Partisi, Olağanüstü Kurultay kararı aldı #3

    Memleket Partisi, Olağanüstü Kurultay kararı aldı #4


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