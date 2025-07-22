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Memleket Partisi resmen kapandı

Kurultayda oylamaya giden Memleket Partisi, Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye geçtikten sonra 21-22 Temmuz'da düzenlenen olağanüstü kurultaydaki oylama sonucunda kapanma kararı aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 18:53 Güncelleme:
Memleket Partisi resmen kapandı

Siyaset sahnesinden bir parti daha silindi..

CHP'den 2021 yılında istifa eden ve aynı yıl Memleket Partisi’ni kurarak kendi siyasi yolculuğunu başlatan Muharrem İnce'nin partisi, yolun sonuna geldi.

İnce'nin CHP'ye geri dönüşüyle Memleket Partisi kapanma kararı aldı.

Parti, "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayını tamamladı.

RESMEN KAPANDI

Kurultayda oylamaya giden Memleket Partisi, oylama sonucunda kapanma kararı aldı. 

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Parti, kuruluşundan bu yana siyasi finansman ve örgütlenme sorunlarıyla mücadele etmiş, ancak üyelerinin ve gönüllülerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışmıştı.

Ancak mevcut siyasal ortamda bu mücadeleyi sürdürmenin imkansızlaştığı savunuluyor.

Kapanış kurultayıyla birlikte Muharrem İnce ve yol arkadaşları ise siyaset sahnesindeki varlıklarını CHP bünyesinde sürdürmeyi hedefliyor.

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