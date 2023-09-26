Yerel seçim öncesi tansiyon oldukça yüksek.
Bunun bir nedeni genel seçim sonuçları bir nedeni de aday tartışmaları.
Bu süreçte partililer sosyal medya ve televizyon ekranlarında sık sık demeçler veriyor.
Açıklamalar da kısa sürede gündem oluyor.
Ensonhaber yayınında konu yerel seçimler
Ensonhaber YouTube kanalında izleyicilerle buluşan 'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programı yoğun ilgi görüyor.
Gazeteci Karagöz'un sunduğu programda konuklar önemli açıklamalarda bulunuyor.
İyi Parti'den iddialara yanıt
Hafta içi her gün saat 12.00'de izleyicilerin karşısına çıkan programın bugünkü konuğu, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan oldu.
Sayan, parti olarak çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İyi Parti Lideri Meral Akşener'in, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etmesine de değindi.
"Genel başkan böyle bir şey yok dedi"
İki liderin görüşmelerinin ardından televizyon ekranlarında ortaya atılan iddiaya yanıt veren Sayan, şu ifadeleri kullandı:
Görüşmenin ardından televizyon ekranlarında tartışılmaya başladı, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İyi Parti'nin Muharrem olacak' diye. Böyle bir bilgi bizden teyit edilerek alınmış bir bilgi değil. 2023 seçim döneminde de bunu konuştuk. Siyaset artık manipülasyonlar üzerinden, algı üzerinden yapılıyor. Muharrem İnce açılan telefonlara cevap veriyor. Ama böyle bir söylenti ortaya atıldı ve günlerdir televizyonlarda tartışılıyor. Genel başkan ile konuştuk kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını söyledi.