Memleket Partisi'nden Muharrem İnce'nin İyi Parti adaylığı iddialarına yanıt Ensonhaber YouTube kanalında izleyicilerle buluşan 'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programına konuk olan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İyi Parti'nin İBB başkan adayının Muharrem İnce olacağı iddialarını yalanladı. Sayan, "Bizden teyit edilerek alınmış bilgi değil" dedi.

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Yerel seçim öncesi tansiyon oldukça yüksek.

Bunun bir nedeni genel seçim sonuçları bir nedeni de aday tartışmaları.

Bu süreçte partililer sosyal medya ve televizyon ekranlarında sık sık demeçler veriyor.

Açıklamalar da kısa sürede gündem oluyor.

Ensonhaber yayınında konu yerel seçimler

Ensonhaber YouTube kanalında izleyicilerle buluşan 'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programı yoğun ilgi görüyor.

Gazeteci Karagöz'un sunduğu programda konuklar önemli açıklamalarda bulunuyor.

İyi Parti'den iddialara yanıt

Hafta içi her gün saat 12.00'de izleyicilerin karşısına çıkan programın bugünkü konuğu, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan oldu.

Sayan, parti olarak çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İyi Parti Lideri Meral Akşener'in, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etmesine de değindi.

"Genel başkan böyle bir şey yok dedi"

İki liderin görüşmelerinin ardından televizyon ekranlarında ortaya atılan iddiaya yanıt veren Sayan, şu ifadeleri kullandı: