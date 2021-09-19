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Memleket Partisi'nin 60 kişilik Parti Meclis üyeleri belirlendi

Memleket Partisi'nin 60 kişilik Parti Meclis üyeleri belirlendi

Yapılan 1. Olağan Kurultay'ın ardından resmi olmayan sonuçlara göre Memleket Partisi'nin 60 kişilik Parti Meclisi ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.