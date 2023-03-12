Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Millet İttifakı'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.

CHP liderinin adaylığının açıklanması sonrası CHP'nin eski genel başkanları Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Millet İttifakı'na katılacağı söylentileri vardı

Yapılan görüşme sonucunda eski genel başkanların Muharrem İnce'ye bir ziyaret gerçekleştireceği ve İnce'yi adaylık vazgeçireceği aktarılmıştı.

Bu doğrultuda Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisiyle ilgili, Millet İttifakı'na katılacağı söylentileri vardı.

Siyaset gündemini meşgul eden bu hamlenin yanı sıra bugün Memleket Partisi Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı adaylığı için oylama yapıldı.

Partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi

Muharrem İnce'nin de katıldığı oylama sonrası Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan basın açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklama sonucunda ise partinin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak belirlendiği duyuruldu.