Memleket Partisi'nin Genel Merkezi kapandı Memleket Partisi tasarruf gerekçesiyle Genel Merkezi’ni kapattı ve dijitale geçtiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 0.17 oy alan Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi tasarruf gerekçesiyle küçülme kararı aldı.

Partinin Ankara’daki Genel Merkez binası boşaltılarak kapatılırken, parti binasının kapısına da kilit asıldı.

MP Genel Başkanı Muharrem İnce de yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız"

Hazine’den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanağının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk.



Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız. Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayıp siyaset sahnesindeki varlığımızı da güçlendireceğiz. Atatürk’ün yolunda; Akıl, Ahlak ve Adalet demeye devam edeceğiz. Türkiye’nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız.

Genel merkez yerine ofis

Muharrem İnce, gençlik kollarından itibaren görev aldığı ve Cumhurbaşkanı adayı da olduğu CHP’den ayrılıp 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurdu. Parti aradan geçen 3 yılın ardından 17 Mayıs 2024 tarihinde küçülme kararını uygulamaya başladı.

İnce’nin “bir otobüsle yollara çıkıyorum” dediği partinin otobüsünden de partinin logoları söküldü. Genel Merkez Etimesgut semtinde daha küçük bir ofiste faaliyetlerini sürdürecek.