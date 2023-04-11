Memleket Partisi'nin milletvekili adayı Cem Saygı'nın dansına inceleme Seçim çalışmalarında yaptığı dans hafızalara kazınan Muharrem İnce, partisinden aday gösterdiği Cem Saygı'nın dansına soruşturma başlattı.

İHA

Seçim için gün sayan partiler, YSK'ya milletvekili aday listelerini teslim edildi.

Genel başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi'nde adayların kesinleşmesiyle birlikte Cem Saygı'nın Zonguldak'tan 5. sıra aday olduğu resmi olarak açıklandı.

Cem Saygı'nın adı, partinin resmi internet sitesindeki listede de yer aldı.

Saygı'nın, gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

"Hizmet için geliyorum"

Kendisini izleyenlerin alkışları ve ıslıkları eşliğinde dans eden Saygı'nın, adaylık listelerinin açıklanmasının ardından "Artık adayım hizmet için geliyorum." paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Dans gösterileri bazı kesimler tarafından ilgi görürken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

İnceleme başlatıldı

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi Genel Merkezince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.