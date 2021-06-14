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    Memleket Partisi'nin seçim otobüsü arızalandı, yolda kaldı

    Memleket Partisi’ne ait seçim otobüsünün yolda kaldığı ve bir çekici tarafından çekildiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 15:38
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    Memleket Partisi'nin seçim otobüsü arızalandı, yolda kaldı

    Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'ne ait otobüs, seyir esnasında arızalanarak yolda kaldı.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, otobüsün çekici vasıtasıyla çekildiği görüldü.

    PARTİ OTOBÜSÜ ARIZA YAPTI

    Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi ise sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine bir açıklama yaptı.

    Çelebi açıklamasında, "Gurur duydum partimizle. Yollarda kalsak da engeller koyulsa da milletimiz için itiraz edeceğiz, mücadele edeceğiz. Halkımızla birlikte geleceğimizi geri alacağız." yorumunu yaptı.

    Memleket Partisi'nin seçim otobüsü arızalandı, yolda kaldı VİDEO

    Memleket Partisi nin seçim otobüsü arızalandı, yolda kaldı #1

    Memleket Partisi nin seçim otobüsü arızalandı, yolda kaldı #2

    Memleket Partisi nin seçim otobüsü arızalandı, yolda kaldı #3

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