Memlekete sen lazımsın Reis Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle yoğun programına bir gün ara verdi. Milletin dilinde yeni bir slogan oluştu: Bana sen lazımsın..

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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı isimlerinden biri: Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan'ın iktidarında yerli ve milli adımlarla millete hizmetle geçen 21 yıl geride kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden biriyle karşı karşıya.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakip Kemal Kılıçdaroğlu.

Bugüne kadar katıldığı tüm seçimlerde zaferi elde eden isim olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir seçim zaferi için kolları sıvadı.

Programı oldukça yoğun.

Türkiye'nin daha önce hayal bile edemediği mega projeler, ardı arkasına milletin hizmetine kazandırılıyor.

Toplu açılış törenleri ve mitingler kapsamında Erdoğan kimi günlerde aynı gün içerisinde birkaç ili ziyaret etmek durumunda kalıyor.

Bu yoğun programlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük bir rahatsızlık geçirdi.

Erdoğan, rahatsızlığıyla ilgili "Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın programına 1 gün ara vermesi, ona gönül verenlerde duygusal bir havanın oluşmasına neden oldu.

Tam da bu sırada sosyal medyada yeni bir slogan oluştu: BANA SEN LAZIMSIN..