Memlekete sen lazımsın reis Sosyal medyadan hızla yayılan bana sen lazımsın videoları gündem oldu.

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Türkiye seçim ayına girdi.

14 Mayıs'ta, yani 13 gün sonra halk sandığa gidecek.

Heyecan dorukta, kampanyalar hız kazandı.

Yoğun süreçte, yoğun tempoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandı. Erdoğan bu rahatsızlık nedeniyle 1 gün istirahat etmek zorunda kalırken bazı programlar iptal edildi bazılarına ise video konferans marifeti ile bağlantı kuruldu.

"Bana sen lazımsın" videoları sosyal medyada yayıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlığına kavuşup tarihi İzmir mitingi ile sahalara dönse de bu istirahat sürecinde sosyal medyada "Bana sen lazımsın" sloganı ortaya çıktı.

Bu sloganla binlerce sosyal medya paylaşımı yapılırken özel içerikler hazırlandı.

O içeriklerden biri olan "Bana Sen Lazımsın" başlıklı videolar ise dikkat çekti.

Hazırlanan 9 videoda, 6'lı masada buluşan liderlerin eski kavgaları, 6'lı masanın savunma sanayisine ve yerli ve milli hava araçlarına olan nefreti, HDP ve PKK güdümünde olan muhalefet gibi birçok başlıkta içerikler izleyenlerin beğenisini toplarken, muhalefetin içinde olduğu durum alenen ortaya çıktı.

PKK'nın muhalefete açık desteği

İlk videoda, seçim yaklaştıkça her geçen gün daha da belirginleşen PKK'nın muhalefete desteğine dikkat çekildi. PKK'lı teröristlerin elebaşlarının muhalefete destek açıklamaları ve bu hainlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydan okumalı geçmiş konuşmalarına yer verildi.

"Göklerden gelen bir karar vardır"

İkinci videoda, 20 yıllık gönemde muhalefetin engellemelerine rağmen havacılık ve savunma sanayisinde hava hakimiyetine yönelik adımlara yer verilirken, Erdoğan'ın slogan haline gelen "Göklerden gelen bir karar vardır" sözleri başlık olarak kullanıldı. Videoda muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen aleyhtarlığı yaptığı dönemden konuşmaları dikkat çekti.

Togg yollara çıktı, muhalefet takoz olamadı

Bir sonraki videoda ise Togg konu edildi.

Muhalefetin "yapamazsınız" "beceremezsiniz" diyerek takoz olduğu Türkiye'nin yarım asırlık yerli otomobil üretimi hayalini gerçekleştirme yolunda muhalefetin ve iktidarın söylemlerine yer verildi.

"İHA ve SİHA'lara dokunacağız"

Videolardan birinde ise yerli ve milli üretim Türk İHA ve SİHA'larının muhalefette yarattığı hazımsızlık işlendi.

Dünyada kendini ispatlayan, Bayraktar TB2 ile PKK terörünün de nasıl kökünün kazındığına dikkat çekilirken, yine Kılıçdaroğlu'nun ve Ali Babacan'ın SİHA'lara yönelik tehditlerine yer verildi.

Özellikle seçimden sonra muhalefetin iktidara gelmesi durumunda İHA ve SİHA'lara dokunacağız çıkışı hatılatılırken, Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığına yer verildi.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Bir videoda ise küresel anlamda ses getiren, "Dünya 5'ten büyüktür" sözü ile bir dünya lideri haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel etkinliğine yer verildi.

Dünyada ses getiren Birleşmiş Milletler konuşmaları, son dönemde Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolünde tüm taraflara örnek olan Erdoğan'ın, diplomasideki etkinliğine dikkat çekildi.

"Türkiye iç savaşa sürüklenir"

Sonraki videoda ise Türk milletinin istikbalini ilgilendiren önemli bir konuya dikkat çekildi.

Muhalefetin seçimi kazanması durumunda, 2024'teki yerel seçimlerde birçok belediyenin HDP yönetimine geçmesine göz yumulacağı, böylece PKK destekli yerel yönetimlerle Türkiye'nin iç savaşa sürükleneceği tespitine yer verildi.

Kılıçdaroğlu-Davutoğlu kavgaları

En çok dikkat çeken videolardan biri de Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde, Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği kavgalar oldu.

Davutoğlu'nu görevde olduğu dönemde "Dünyanın en çapsız başbakanı" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri sosyal medyada yeniden gündeme gelirken ikilinin eski polemikleri bir videoda derlendi.

"YPG terör örgütü değildir"

Videolardan birinde de Kılıçdaroğlu'nun yine terör örgütü PKK ve uzantılarına hoşgörüsüne yer verildi.

Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı arasında geçmişte yaşanan "YPG terör örgütü müdür?" polemiğine yer verilirken, yüzlerce şehidin kanı eline bulaşan YPG'nin terör örgütü olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri hatırlatıldı.