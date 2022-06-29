Memorandum, bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı olarak tanımlanır.

NATO Zirvesi'nde bir araya gelen Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri, memorandum imzaladı.

Siyasetle ilişkili bir terim olan memorandum nedir ve ne anlama gelir gündemin merak edilenleri arasına girdi.

Muhtıra olarak da bilinen memorandum, kelime anlamı olarak bir şeyi hatırlatma veya uyarma amacıyla yazılan yazı anlamına geliyor.

Peki memorandum nedir, ne işe yarar?

Memorandum hakkında

Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı olarak tanımlanan memorandum aynı zamanda hukukta da kullanılır. Hukukta bir anlaşmanın önemli detaylarının yer aldığı kısa bir resmi belge anlamına gelir.

Bildiriler, raporlar, geçici anlaşmalar, mektuplar memorandum kapsamına girebilir.

Temel amacı karara yönelik olan bu belgeler, karar vericilerin karar alma süreçlerine yardım ve süreci hızlandırma yönünde olabileceği gibi bir problemin ortaya konulması şeklinde tespit amaçlı da olabilir.