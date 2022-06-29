Petrol
112.97
-0.73%
Euro
17.5382
-0.09%
Dolar
16.6739
-0.05%
Altın
974.49
-0.17%
Borsa
249
0.00%
Bitcoin
335.520
-4.27%
BTXN Coin
6.97
-3.32%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Memorandum nedir

    Memorandum, bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı olarak tanımlanır.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Memorandum nedir

    NATO Zirvesi'nde bir araya gelen Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri, memorandum imzaladı.

    Siyasetle ilişkili bir terim olan memorandum nedir ve ne anlama gelir gündemin merak edilenleri arasına girdi.

    Muhtıra olarak da bilinen memorandum, kelime anlamı olarak bir şeyi hatırlatma veya uyarma amacıyla yazılan yazı anlamına geliyor.

    Peki memorandum nedir, ne işe yarar?

    Memorandum hakkında

    Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı olarak tanımlanan memorandum aynı zamanda hukukta da kullanılır. Hukukta bir anlaşmanın önemli detaylarının yer aldığı kısa bir resmi belge anlamına gelir.

    Bildiriler, raporlar, geçici anlaşmalar, mektuplar memorandum kapsamına girebilir.

    Temel amacı karara yönelik olan bu belgeler, karar vericilerin karar alma süreçlerine yardım ve süreci hızlandırma yönünde olabileceği gibi bir problemin ortaya konulması şeklinde tespit amaçlı da olabilir.

    Memorandum nedir #1


    İlginizi Çekebilir

    Ham maddesi beyaz olan lastikler neden hep siyah renkte üretilir
    Teknoloji

    Ham maddesi beyaz olan lastikler neden hep siyah renkte üretilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Belçikalı Stavroz, Türkiye'ye geliyor
    Kültür Sanat

    Belçikalı Stavroz, Türkiye'ye geliyor

    Görüş Bildir