Memur enflasyon fark oranı belli oldu mu? 2021 Memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

Memur enflasyon fark oranı belli oldu mu? 2021 Memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

Mart ayı enflasyon rakamları, TÜİK tarafından açıklandı. Binlerce memur emeklisi, '2021 yılı memur enflasyon farkı ne kadar oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayı enflasyon oranları açıklandı.

2021 yılının ilk yarısında enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi halinde memurların zam alacağı müjdesi verilmişti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurlar ve emekliler, ilk üç ayın enflasyon verilerini araştırmaya başladı.

Binlerce memur emeklisi, '2021 yılı memur enflasyon fark oranı ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada enflasyon, Mart ayında yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

Peki, 2021 yılı memur enflasyon fark oranı ne kadar? İşte, üç aylık verilere göre memur enflasyon farkı oranı...

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2021 yılının ilk üç ayında toplamda gerçekleşen oran yüzde 3,66 oldu.

2021 yılının memur ve emekli zamları açıklandığı sırada, memurlara hakem heyeti tarafından 2021 yılı için yüzde 3 + enflasyon farkı oranında zam verilmesi kararı çıkmıştı.

Hakem heyeti tarafından alınan karara göre, Ocak ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 3'ü geçtiği için (toplamda %3,66) memurlar şu anda Temmuz ayı maaşlarına yüzde 0,66 oranında enflasyon zammı almaya hak kazandı.

Öte yandan önümüzdeki aylarda (Nisan, Mayısı, Haziran) açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla birlikte memurların temmuz ayında almaya hak kazanacakları enflasyon farkı zam oranı da yükselecek.

OCAK, ŞUBAT, MART ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon; Ocak, Şubat ve Mart ayında yüzde 3,70 oldu.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı.

İlk 3 ayın verileri baz alındığında, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammının oluştuğu görüldü.

Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.