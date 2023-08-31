Memur maaşı zammından sonra engelli ve yaşlılık maaşlarında son durum Memurların aldığı 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam oranları, aynı tarihlerde, 65 aylığı, engelli maaşları ve evde bakım maaşları için de geçerli olacak.

ensonhaber.com

Memurlara 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranları belli oldu.

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na intikal etti.

Kurul, 5. ve son toplantıdan sonra anlaşmayı duyurdu.

Buna göre memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Yaşlılık maaşına da yansıyacak

Bu oranlar 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı ve evde bakım maaşlarına da etki edecek.

Buna göre temmuz ayında yapılan yüzde 17,55'lik zamla 1.997 TL’den 2 bin 348 TL'ye yükselen 65 aylığı da böylelikle 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 olmak üzere iki kez zam alacak.

Engelli maaşlarına zam

Aynı şekilde temmuz ayında yapılan memur zammının ardından yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2 bin 811 TL olmuştu.

Bu maaşlar da 2024 ve 2025'de aynı oranlarla zam alacak.

Evde bakım ücretleri de artacak

Evde bakım aylığı da son oranlarla yükselecek...

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 liraya, temmuzda yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 liraya çıkmıştı.

2024 ve 2025'de 6 aylık periyotlarla bu maaşlar da zam alacak.

Bu zam oranlarından 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.