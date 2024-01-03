Memur maaşının açıklanmasıyla gözler Meclis'e çevrildi! İşte milletvekillerinin yeni maaşı Bugün açıklanan enflasyon oranları, memur ve memur emeklilerinin maaşlarının yanı sıra milletvekillerinin maaşını da etkiledi.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşları 49,25 oranında zamlanacak.

Yeni zamdan faydalanacak olan bir grup da milletvekilleri. Meclis'te çift görev yapan yaklaşık 300 milletvekili bulunuyor.

Vekillerin maaş artışı

Hem emekli hem vekil maaşı alan bir milletvekilinin aylık geliri 147 bin TL'den 230 bin TL’ye yükseldi.

Sadece milletvekilliği yapanların maaşı ise 73 bin 329 TL'den yaklaşık 110 bin TL'ye yükseldi.

Emekli milletvekilleri ise maaşlarındaki artışlarla birlikte 51 bin 970 TL yerine 77 bin 565 TL alacak.

Bugün açıklanan veriler

Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim, aylık yüzde 2,93 yılık ise yüzde 64,77 oldu.

Buna göre memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.