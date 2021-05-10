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Memur maaşları Mayıs 2021: Bayram öncesi memur maaşları yatacak mı?

Memur maaşları Mayıs 2021: Bayram öncesi memur maaşları yatacak mı?

Her ayın 15’inde yatan kamu işçi maaşlarının, Bayram öncesinde yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki memur maaşları ne zaman yatacak?