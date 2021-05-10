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- Memur maaşları Mayıs 2021: Bayram öncesi memur maaşları yatacak mı?
Memur maaşları Mayıs 2021: Bayram öncesi memur maaşları yatacak mı?
Her ayın 15’inde yatan kamu işçi maaşlarının, Bayram öncesinde yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki memur maaşları ne zaman yatacak?
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 11:06
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala memur maaşlarının ne zaman yatacağı da sorgulanıyor.
Memur maaşları her ayın 15'inde ödeniyor ancak bayram öncesi erken ödeme yapılacak mı merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının erken ödeneceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu
Peki 2021 Mayıs ayında memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları 10 Mayıs'ta yatar mı? İşte ayrıntılar..
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirtirken, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi.