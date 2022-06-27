Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı olarak ödeneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek son dakika açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, memurların beklediği müjdeyi de açıkladı.

Zamlı maaşlar bayram öncesi ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Temmuz ayı memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde ödenecek" ifadelerini kullandı.

Memur maaşları temmuz ayında zamlı ödenecek VİDEO