Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Gözler memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi...
Dün yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Işıkhan, Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.
Memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili kanun teklifi Meclis'e geliyor
Işıkhan'ın bu sözlerinin ardından konuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı.
En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Teklifi ise AK Partili Abdullah Güler açıklayacak.
Güler'in yanı sıra AK Partili bir diğer isim Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan da bir açıklama geldi.
"Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"
Akbaşoğlu, yarın açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyledi.
Akbaşoğlu ayrıca, "En düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağını ifade etmiştik, enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.
Öte yandan son olarak 2023 Ocak ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı (aile ödeneği dahil) 11 bin 848 liraya yükselmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.
Artış bekleyen maaş ve aylıklar
İşte zam bekleyen memurların görevleri, dereceleri ve 2023 Ocak ayından bu yana aldıkları maaşları:
Memur maaşlarının şu andaki durumu (2023 Ocak)
Memur maaşlarının şu andaki durumu (2023 Ocak)
Vali 49 bin 790 lira
Genel Müdür (1/4) 43 bin 265 lira
Kaymakam (1. Sınıf-4/1) 36 bin 724 lira
Profesör (¼) 34 bin 57 lira
Uzman Doktor (¼) 24 bin 743 lira
Mühendis (¼) 21 bin 295 lira
Başkomiser (3/1) 20 bin 873 lira
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu-¼) 20 bin 724 lira
Araştırma Görevlisi (7/1) 20 bin 139 lira
Avukat (¼) 19 bin 968 lira
Uzman Hekim (7/1) 19 bin 732 lira
Pratisyen Hekim (8/1) 18 bin 861 lira
Başkomiser (8/1) 18 bin 630 lira
Uzman Öğretmen (¼) 18 bin 246 lira
Polis Memuru (8/1) 18 bin 235 lira
Araştırma Görevlisi (8/1) 17 bin 498 lira
Mühendis (8/1) 17 bin 270 lira
Avukat (9/1) 16 bin 770 lira
Vaiz (¼) 16 bin 615 lira
Polis memuru (9/1) 16 bin 570 lira
Öğretmen (¼) 15 bin 793 lira
Hemşire (Üniversite Mezunu-5/1) 15 bin 611 lira
Şube müdürü (Lisans-4/1) 15 bin 232 lira
Vaiz (Lisans-9/1) 13 bin 841 lira
Hemşire (Lisans-9/1) 13 bin 785 lira
Teknisyen (Lise Mezunu-11/1) 13 bin 142 lira
Memur (Üniversite Mezunu-9/1) 12 bin 632 lira
Öğretmen (9/1) 12 bin 558 lira
Teknisyen (Teknik Lise-13/1) 11 bin 626 lira
Memur (Lise-15/1) 11 bin 100 lira
Hizmetli (Lise-15/1) 10 bin 170 lira
(Aile yardımı dahil net maaşlar)
En düşük memur emekli aylığı
En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira.
Memur emekli maaşlarının şu andaki durumu (2023 Ocak)
Müsteşar (1/1) 28 bin 729 lira
Genel Müdür (1/1) 25 bin 427 lira
Profesör (1/4) 22 bin 680 lira
Pratisyen Hekim (1/4) 20 bin 725 lira
Kaymakam (1. sınıf-1/4) 16 bin 697
Başkomiser (1/4) 12 bin 151 lira
Polis Memuru (1/4) 11 bin 948 lira
Hemşire (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira
Mühendis (1/4) 11 bin 848 lira
Şube Müdürü (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira
Öğretmen (1/4) 11 bin 848 lira
İmam-Hatip 11 bin 848 lira
Avukat (1/4) 11 bin 848 lira
Memur (Lisans-1/4) 9 bin 650 lira
Teknisyen (Lise-1/4) 8 bin 506 lira
(Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil)