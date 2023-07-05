Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi bugün Meclis'e gelecek

Memur maaşlarına yapılacak zam merakla bekleniyor...
Gözler yapılacak zamma çevrilmişken, konuyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtmişti.
Kanun teklifi Meclis'e geliyor
Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya cevap veren Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadelerini kullanmıştı.
En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklayacak.
"Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise bugün açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyerek, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.
TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini de açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.
Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26.
Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.
Öte yandan son olarak 2023 Ocak ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı (aile ödeneği dahil) 11 bin 848 liraya yükselmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.
Artış bekleyen maaş ve aylıklar
İşte zam bekleyen memurların görevleri, dereceleri ve 2023 Ocak ayından bu yana aldıkları maaşları:
Memur maaşlarının şu andaki durumu (2023 Ocak)
Vali 49 bin 790 lira
Genel Müdür (1/4) 43 bin 265 lira
Kaymakam (1. Sınıf-4/1) 36 bin 724 lira
Profesör (¼) 34 bin 57 lira
Uzman Doktor (¼) 24 bin 743 lira
Mühendis (¼) 21 bin 295 lira
Başkomiser (3/1) 20 bin 873 lira
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu-¼) 20 bin 724 lira
Araştırma Görevlisi (7/1) 20 bin 139 lira
Avukat (¼) 19 bin 968 lira
Uzman Hekim (7/1) 19 bin 732 lira
Pratisyen Hekim (8/1) 18 bin 861 lira
Başkomiser (8/1) 18 bin 630 lira
Uzman Öğretmen (¼) 18 bin 246 lira
Polis Memuru (8/1) 18 bin 235 lira
Araştırma Görevlisi (8/1) 17 bin 498 lira
Mühendis (8/1) 17 bin 270 lira
Avukat (9/1) 16 bin 770 lira
Vaiz (¼) 16 bin 615 lira
Polis memuru (9/1) 16 bin 570 lira
Öğretmen (¼) 15 bin 793 lira
Hemşire (Üniversite Mezunu-5/1) 15 bin 611 lira
Şube müdürü (Lisans-4/1) 15 bin 232 lira
Vaiz (Lisans-9/1) 13 bin 841 lira
Hemşire (Lisans-9/1) 13 bin 785 lira
Teknisyen (Lise Mezunu-11/1) 13 bin 142 lira
Memur (Üniversite Mezunu-9/1) 12 bin 632 lira
Öğretmen (9/1) 12 bin 558 lira
Teknisyen (Teknik Lise-13/1) 11 bin 626 lira
Memur (Lise-15/1) 11 bin 100 lira
Hizmetli (Lise-15/1) 10 bin 170 lira
(Aile yardımı dahil net maaşlar)
En düşük memur emekli aylığı
En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira.
Memur emekli maaşlarının şu andaki durumu (2023 Ocak)
Müsteşar (1/1) 28 bin 729 lira
Genel Müdür (1/1) 25 bin 427 lira
Profesör (1/4) 22 bin 680 lira
Pratisyen Hekim (1/4) 20 bin 725 lira
Kaymakam (1. sınıf-1/4) 16 bin 697
Başkomiser (1/4) 12 bin 151 lira
Polis Memuru (1/4) 11 bin 948 lira
Hemşire (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira
Mühendis (1/4) 11 bin 848 lira
Şube Müdürü (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira
Öğretmen (1/4) 11 bin 848 lira
İmam-Hatip 11 bin 848 lira
Avukat (1/4) 11 bin 848 lira
Memur (Lisans-1/4) 9 bin 650 lira
Teknisyen (Lise-1/4) 8 bin 506 lira
(Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil)