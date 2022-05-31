Memur sakal bırakabilir mi, memura sakal serbest mi? Danıştay sakal kararı 2022

Sakal uzattığı için uyarma cezası alan memurun hukuk mücadelesinde emsal bir karara imza atıldı. Peki memura sakal artık serbest mi? Memurlar sakal bırakabilecek mi? İşte sakal kararı 2022...

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların sakal bırakmasının yasak olduğu biliniyordu.

Hatta kamu kurumları isterse sakal bırakmaya ceza verebiliyor ancak bu halde cezanın iptali için dava açılabiliyordu.

O davalardan biri, emsal bir karara vesile oldu.

Sakal uzattığı için uyarma cezası alan memurun kararın iptali için açtığı dava reddedildi. Reddedilen dava sonrası, davacı, kararı temyize götürdü.

Peki memurların sakal bırakması serbest mi oldu? Memur sakal bırakabilir mi?

Memurların sakal bırakabilmesine yönelik alınan karar merak konusu. Binlerce memur kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.

İşte memurun sakal uzatması için verilen Danıştay sakal kararı…

Memura sakal serbest mi 2022?

HaberTürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde yer alan "sakal kesme" zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığına karar vermişti.

Sakal uzattığı için uyarma cezası alan memurun kararın iptali için açtığı dava reddedildi. Bunun üzerine davacı, kararı temyize götürdü.

Danıştay temyiz talebini kabul ederek ilgili yönetmelikteki "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz" ibaresinin kaldırılmasına karar verdi.

Karar düzeltme talebinin reddedilmesiyle birlikte, sakal resmen serbest hale gelmiş oldu.