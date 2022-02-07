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Memur- Sen açıkladı: Yoksulluk sınırı 10 bin 939 TL

Memur- Sen açıkladı: Yoksulluk sınırı 10 bin 939 TL

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 809 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL oldu.