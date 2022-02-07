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- Memur- Sen açıkladı: Yoksulluk sınırı 10 bin 939 TL
Memur- Sen açıkladı: Yoksulluk sınırı 10 bin 939 TL
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 809 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL oldu.
- AA
- 07.02.2022 - 10:02
- Güncelleme : 07.02.2022 - 10:23
Türk-İş'in araştırmasında, ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira olarak hesaplanmıştı.
Asgari ücret ise son zamdan sonra 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı.
Memur-Sen Konfederasyonu aralık 2021 itibarıyla dört kişilik ailenin açlık sınırını 3 bin 526 lira, yoksulluk sınırını 10 bin 119 lira olarak hesaplamıştı.
AÇLIK SINIRI 3 BİN 809 TL, YOKSULLUK SINIRI İSE 10 BİN 939 TL
Bugün ise Memur-Sen, yeni açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamasını duyurdu.
Buna göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 809 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL oldu.