Memur-Sen duyurdu: Kamuda servis hizmeti devam edecek

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'Kamuda Tasarruf Paketi' kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi giderlerinin 3 kat artması sonrası yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

Kamu tasarrufları kapsamında memurlara yönelik servis hizmeti iptal edilmişti.

Bu tasarruf tedbiri, kamu çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Yaşananlar sonrası bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KALDIRILMIŞTI: DEVAM EDECEK

Buna göre iptal edilen memurlara servis hizmetinin devam edeceği bildirildi.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuda servis hizmetinin devam edeceğini açıkladı.

Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti." dedi.

BAKANLIKLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Yalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti: