Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor

Eğitim -Bir-Sen Kadın Komisyonları 9. Türkiye Buluşması, 146 şubeden bin sendikacı kadın liderin katılımıyla Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"ANADOLU 100 YILLIK NARKOZDAN ÇIKIYOR"

Yepyeni bir Türkiye'de yaşadıklarını vurgulayan Yalçın, "Yiğit düştüğü yerden kalkar”, derler. Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor.

Yeni bir diriliş, yeni bir uyanış hamlesi yaşıyoruz. İradesi örselenmiş, tarihiyle bağı kesilmiş eski Türkiye yok artık. Yüklerinden kurtulan bir Türkiye var." dedi.

"OKULLARDAKİ RAMAZAN ÇOŞKUSUNU HAZMEDEMEYENLER NEFRET KUSUYOR"

Yeni Türkiye hamlesinde, Anadolu’nun dışlanmış evlatlarının olduğunu belirten Yalçın, şuları kaydetti:

Bu hamle karşısında; Eski Türkiyeciler, homo laikuslar, beşli çeteciler, meslek örgütü-sendika maskeli etki ajanları homurdanıp dursun.



LGBT borazanlığı yapanlar, kara tahtaları mora boyayıp küçücük çocuklara eşcinselliği özendirenler, okullardaki Ramazan coşkusunu hazmedemeyenler inlerinden çıkıp, nefret kusuyorlar.

"NE YAPARLARSA YAPSIN O FAY HATLARI KAPANACAK"

Birilerinin yeni Türkiye'de rahatsız olduğunu vurgulayan Yalçın, "Milletin başörtüsüyle, şalvarıyla uğraşan İslamofobinin Türkiye şubeleri, millete Fransız zavallılar istiyorlar ki, eski Türkiye geri gelsin; efendilerinin açtığı fay hatları kapanmasın.

Milletin enerjisi, kaynakları; tefrikayla, kavgayla, terörle heba edilsin. Ne yaparlarsa yapsınlar, o fay hatları kapanacak." ifadelerini kullandı.