Memur-Sen: Hayretle karşılıyoruz, beklentiler anlaşılmadı Hükümetin memurlara yönelik verdiği ikinci zam teklifinin ardından konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan zam oranlarından memnun olmadıklarını açıkladı.

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ensonhaber.com

Memur ve memur emeklilerinin gözü, kulağı sosyal haklarının belirleneceği toplantıya çevrildi.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki zamlarının belli olacağı 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet, ikinci zam teklifini bugün sundu.

Hükümetin zam teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde oldu.

İlk teklif kabul edilmemişti

Hükümet, ilk teklifinde 2024 için yüzde 14+9, 2025 için 6+5 oranında zam önermiş, Memur-Sen zam teklifini kabul etmemişti.

Açıklanan zam oranları ise Memur-Sen'i memnun etmedi.

Memur-Sen tepki gösterdi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada teklif edilen rakamlara tepki gösterdi.

"Öncelikle hayretlerimi ifade ediyorum"

Açıklamalarda bulunan Ali Yalçın, "Öncelikle hayretlerimi ifade ediyorum, beklentiler anlaşılmadı." ifadelerini kullandı.

"Masaya doğru düzgün tekliflerle gelinmesini bekliyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası’nın 2024 enflasyon beklentileri ortadayken tekliflerin 23’lü 25’li rakamlarda geziyorken tekliflerin böyle yapılıyor olması anlaşılır değil. Bugün ikinci teklif açıklanırken sosyal haklara ilişkin cümleler kurulması masanın tek iyimser kısmı. Masanın hiç kesintisiz işlemesine ihtiyaç var. Ciddi tekliflerle masaya gelinmeli. Refah payı göz ardı edilmemeli. Biz masada refah payı istiyoruz. Masada bu kısım hiç yok. Kiralarla ilgili cümle hiç yok. Masayı sonuna kadar işleteceğiz. Tekliflerin gözden geçirilmesini ve doğru düzgün tekliflerle gelinmesini bekliyoruz.

Üzerinde uzlaşılan talepler

Bugünkü toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üzerinde uzlaşılan bazı maddeleri de sıraladı.

Buna göre anlaşılan konular şu şekilde:

- Memurlara hac izni,

- TOKİ konutlarında öncelik.

- Engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması istişare edilecek.

- 1. dereceye ulaşan tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi konusunda çalışma yapılacak.

- Disiplin cezaları için belirli şartlarda af için düzenleme yapılacak.

Memur-Sen ne istemişti?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.