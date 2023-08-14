Memur-Sen hükümetin teklifini az buldu: Kabul etmek mümkün değil! Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin 2024 için toplam yüzde 23 zam teklifine karşı, "Hükümetin zam teklifini kabul etmek mümkün değil, teklif acilen revize edilmeli" dedi.

ensonhaber.com

2024-2025 memur maaşı zamları için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

1 Ağustos'ta başlayan ve ay sonuna kadar sürmesi beklenen görüşmeler kapsamında devlet, memurlara ilk teklifini verdi.

Buna göre 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi.

2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Teklif vakit geçirmeden revize edilmeli

Memurlar bu teklifi beğenmedi.

Açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, beklentinin okunamadığını söyleyerek vakit geçirmeden revize yapılmasını istedi.

Yalçın, "Hükümetin zam teklifini kabul etmek mümkün değil, Tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmek, takvimin sonunda uzlaşılacak bir zemine ulaşmak için olağanüstü gayret göstermesidir. Bu teklif beklentinin okunamadığı anlamına gelir." dedi.

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Memurların beklentisi 2024'te yüzde 70 zam

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.