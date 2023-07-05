Memur-sen yapılan maaş zammını beğenmedi AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu düzenlemeye göre en düşük memur maaşı 17,55+8 bin 72 TL seyyanen zamla birlikte 22 bin 17 liraya çıkarken, Memur-sen'den yapılan açıklamada en düşük maaşın 25 bin 860 TL olması gerektiği vurgulandı.

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Milyonların beklediği memur maaş zammı belli oldu.

Sabah saatlerinde TÜİK'in yayınladığı enflasyon verilerine göre memurlara 17,55 oranında zam yapıldı. Buna ek olarak 8 bin 72 TL de seyyanen zam uygulandı.

Buna göre uygulanan zam oranlarıyla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye yükseldi.

Bu maaş miktarlarına göre yapılan zam oranı ortalama yüzde 74, en düşük maaşta ise yüzde 86'ya ulaştı.

Memur sendikası maaş zammını beğenmedi

Bu fiyat ve oranlar memur sendikasını memnun etmedi.

Memur-sen Başkanı Ali Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yeni zamları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta dile getirdiği “en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.” ifadelerini hatırlatan yalçın, kamu işçisine temmuz ayı içerisinde yapılacak yüzde 15 zamma dikkat çekti.

Kamu işçisine yapılacak zamla, memura söz verilen sözün en düşük maaş 22 bin lira olsa bile tutulmamış olacağını belirten Yalçın, ek olarak yüzde 17,55 zam talebinde bulundu.

"En düşük maaş 25 bin 860 TL olmalı"

Yalçın şu ifadeleri kullandı: