Memur-Sen hükümetin zam oranı teklifini 81 ilde protesto etti Memur-Sen, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifini yetersiz bularak, 81 ilde protesto düzenledi.

ensonhaber.com

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar üçüncü kez bir araya geldi.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci zam teklifini duyurdu.

Buna göre 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi.

Ancak memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti.

Teklif memurları tatmin etmedi

Hükümetten gelen ikinci teklif de memurları memnun bırakmadı.

Teklifi yeterli bulmayan Memur-Sen’e bağlı memur ve memur emeklileri 81 ilde eylem yaptı.

Ankara’daki eylemlerin adresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasının önü oldu.

Slogan attılar

Memur ve memur emeklileri alana afiş ve pankartlarla geldi, slogan attı.

"Refah payı içeren gerçekçi teklif bekliyoruz" yazılı dövizler taşıyan grup adına konuşan Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Memur-Sen ve 11 yetkili sendika ile 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde masaya sundukları teklife karşı, Kamu İşveren Heyetinin verdiği yetersiz teklifleri protesto ettiklerini söyledi.

"Gerçekçi teklif bekliyoruz"

Kamu İşveren Heyetinin ilk teklifini 2 puan artırarak yüzde 25'e çıkardığını dile getiren Öylek, "Teklif, bu haliyle Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır." dedi.

Kamu İşveren Heyetinin teklifinin gerçekçi olmadığını savunan Öylek, ayakları yere basan, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören bir teklif duymak istediklerini vurguladı.

Memur-Sen ne istemişti?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Hükümetin ilk teklifi kabul görmemişti

Hükümet 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2. toplantıda 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.

Yüzde 2'lik artışa gidildi

Memur-Sen'in ilk teklife revize istemesinin ardından bugün hükümet yeni teklifini sundu.

Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi.

İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

Memurların talepleri

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

- Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

- 2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

- Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

- 1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

- Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

- Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

- Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

- Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

Üzerinde uzlaşılan talepler

Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üzerinde uzlaşılan bazı maddeleri de sıraladı.

Buna göre anlaşılan konular şu şekilde:

- Memurlara hac izni,

- TOKİ konutlarında öncelik

- Engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması istişare edilecek

- 1. dereceye ulaşan tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi konusunda çalışma yapılacak

- Disiplin cezaları için belirli şartlarda af için düzenleme yapılacak