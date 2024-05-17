Memur-Sen'den servis açıklaması: Verilmiş hak geri alınmaz Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında personele sunulan servis hizmetinin kaldırılmasıyla ilgili Memur-Sen'den açıklama geldi. Verilen hakların geri alınamayacağı belirtilen açıklamada düzenlemenin yargıya taşınacağı ifade edildi.

İHA

Önümüzdeki 3 yıl boyunca uygulanacak "Kamuda Tasarruf Paketi" madde madde açıklandı.

Paket içerisinde yer alan maddelerden biri de personel servisi uygulamasıyla ilgili.

Kamuda servis hizmeti kalktı

Kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu hakkında "Savunma ve güvenlik hariç, toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Memur-Sen'den açıklama geldi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan genelgeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Kamuda emekten tasarruf edilmemeli"

"Kamuda, israfı ortadan kaldıracak düzenlemelere destek verdiğimizi belirtirken, defaatle her mecrada söylediğimiz gibi kamuda emekten ve alın terinden tasarruf edilmemesi gerektiğini de bir kez daha yineliyoruz" ifadelerini kullanan Yalçın, şunları kaydetti:

Öncelikle, 3. Dönem Toplu Sözleşmeden bu yana kazanımımız olan 'Servis Hizmetinin sunulması' hükmü dahil, Anayasal hak olarak Toplu Sözleşme'nin bizatihi 'Tarafı' sıfatıyla bağıtladığımız hükümlerine yönelik düzenleyici işlem tesis edilmesini doğru bulmadığımızı, bu durumun başta Anayasa olmak üzere ILO normlarına, uluslararası sözleşmelere ve toplu sözleşmenin özerkliği ilkesine aykırılık oluşturacağını ifade ediyoruz.

"Hükümlerimizin engellenmesine yönelik düzenlemelerin yargıya taşınacak"

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Memur-Sen olarak; toplu sözleşme masasında gece-gündüz demeden mücadele ve müzakere ile elde ettiğimiz kazanımların eksiksiz uygulanması için mücadelemiz sürecektir. Toplu Sözleşme hükümlerimize yönelik başta bu düzenleyici işlem olmak üzere bütün iş ve işlemleri Sendikalarımız ve Konfederasyonumuz takip etmektedir. Önümüzdeki süreçte hükümlerimizin engellenmesine yönelik düzenlemelerin yargıya taşınması noktasında da gerekli adımları atacak, kamu görevlilerimizin haklarında geriye gidilmesine izin vermeyeceğiz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)