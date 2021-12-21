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    Memur-Sen'den Vedat Bilgin'e ziyaret

    Memur-Sen ile Bakan Vedat Bilgin görüşmesinde ek zam talebi masaya yatırıldı.
    • AA
    • 21.12.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 17:47
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    Memur-Sen'den Vedat Bilgin'e ziyaret

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

    EK ZAM TALEBİ GÖRÜŞÜLDÜ

    Ali Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi.

    VERGİ MUAFİYETİ DE ELE ALINDI

    Yalçın, "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik." ifadesini kullandı.

    Memur-Sen den Vedat Bilgin e ziyaret #1

    ARALIK ENFLASYONU BEKLENECEK

    Öte yandan Yalçın, görüşme sonrası CNN Türk canlı yayınında da açıklamalarda bulundu.

    Yalçın, "Ek zam konusunda sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti." diye konuştu.

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