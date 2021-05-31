Memur temmuz zammı 2021: Memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. Milyonlarca memur ne kadar zam alacağını hesaplıyor. Peki temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de uygulanan yasa gereği enflasyon miktarına göre ocak ve temmuz olmak üzere yılda 2 kez artırılan emekli ve memur maaşlarını bu temmuz ayında zamlanacak.

Vatandaşlar, temmuz ayı memur zammı ne kadar sorusunu araştırıyor. Kamu personeli, öğretmen, polis başta olmak üzere devlet kademelerinde görev alanlar zam oranlarını merak ediyor.

Peki temmuz ayı memur zammı ne kadar? Memurlara ne kadar zam gelecek? İşte tahminler..

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son verilere göre memurlar için şimdilik yüzde 5.46 zam oluştuğu ön görüldü. Mayıs verileri, zam oranlarında önemli derece belirleyici olacak.

Enflasyon oranları memur ve emekli maaşına yapılacak zammın belirlenmesinde etkili olmakta. 3 Haziran Perşembe günü Mayıs ayı ile ilgili enflasyon rakamları açıklanmış olacak.

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları belli olmasa dahi beklenti anketleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmaya devam ediliyor. Beklenti anketlerine göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının %7,66 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Net zam oranları ise Temmuz ayı başında belirlenmiş olacak.