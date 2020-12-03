Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 memur ve emekli zam oranı ne kadar?

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 memur ve emekli zam oranı ne kadar?

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur emekli maaş zammı oranları da neredeyse netleşti. Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarını heyecanla bekliyor.

Memur ve emekliler, yeni yılda yapılacak maaş zamlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 memur ve emekli maaşları belli oluyor.

Vatandaşlar, kasım ayı enflasyon rakamlarına göre yeni yılda beklenen maaş zammı ne olacak, memur ve emekli maaş zam oranı ne kadar gibi soruları araştırmaya başladı.

İşte 2021 memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili tahminler..

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti.

Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2021 Ocak ayında yaklaşık yüzde 7 oranında bir zam alacak.

Aralık ayında enflasyonun eksi olarak gerçekleşmemesi halinde memur emeklilerinin enflasyon farkı alması kesinleşmiş olacak.

Buna göre memur emeklileri Aralık ayında enflasyon artışına paralel olarak yüzde 3 veya üzerinde enflasyon farkı alabilecekler.

Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memurlar ile ilgili olarak yürütülen 2019 yılı 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre; 2020 ve 2021 yılı birçok özlük hakkı ve maaş zam oranları belirlenerek alınan kararlar imza altına alınmıştı.

Toplu sözleşme gereğince hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için %3 + %3 oranında zam yapılması ilan edilmiş ve imzalanmıştı.

Polis, hemşire, memur, öğretmen, imam, kamu görevlisi gibi devlet kadrosunda çalışan memurlara yüzde 3 oranında maaş zammı uygulanacağı öngörülüyor.

Kasım ayı enflasyonunun aylık olarak yüzde 2,3 olarak açıklanması sonrası Haziran – Kasım enflasyonu yüzde 6,68 olarak gerçekleşmiş oldu.

Dolayısıyla memurlar da yüzde 3 zamma ilave olarak Haziran – Aralık dönemi enflasyonunun yüzde 4’ü aşan kısmı kadar da enflasyon farkı alacaklar.

ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON

2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre:

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