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- Memur ve emekli zamları belli oldu mu? 2022 memur ve emekli zamları...
Memur ve emekli zamları belli oldu mu? 2022 memur ve emekli zamları...
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 10:37
- Güncelleme : 03.01.2022 - 10:41
Binlerce memur ve emekli, asgari ücretin belli olmasının ardından gözünü enflasyon rakamlarına çevirmişti.
Son olarak kasım ayı rakamları ise 3 Aralık'ta TÜİK tarafından duyurulurken, milyonlarca vatandaşın beklediği aralık ayı enflasyonu belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu duyurdu ve memur ile emeklinin zam oranları belirlendi.
TÜİK verilerine göre 2021 Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarak yıllık bazda yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.
Bunun akabinde, "Memur ve emekli zamları belli oldu mu?" sorusu gündeme getirildi ve araştırılmaya başlandı.
Peki, Memur ve emekli zamları belli oldu mu? İşte yanıtı...
MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU MU?
TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklileri ve SSK emeklilerinin zam oranı netleşti.
- 2021 yılı temmuz-kasım döneminde; enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.
- 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.
- Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.
- Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.