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Memur ve emekli zamları belli oldu mu? 2022 memur ve emekli zamları...

Memur ve emekli zamları belli oldu mu? 2022 memur ve emekli zamları...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin zam oranları belirlenmiş oldu. Bunun üzerine, "Memur ve emekli zamları belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi.