Memur ve emekli zamları ne zaman açıklanacak? 2022 memur ve emekli zamlarında son durum...

Memur ve emekli zamları ne zaman açıklanacak? 2022 memur ve emekli zamlarında son durum...

Emekli ve memurlara verilecek olan zamları merak edenler, "Memur ve emekli zamları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

Yeni yıla kısa bir süre kala memur ve emeklilee verilmesi beklenilen zam oranı gündeme getirlidi.

Memur ve emekliler uzun bir süredir 2022 yılında verilecek zammı ve bunun ne zaman belli olacağını araştırıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek oranları içeren sözleşme." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise maaşlarda yüzde 28 iyileştirme olduğunu söyledi.

Bunun akabinde gözler verilecek olan zamlara çevrildi ve vatandaşlar doğru bilgilere ulaşmak için gündemin nabzını tutmaya başladı.

Peki, Memur ve emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? İşte yanıtı...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı. Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maaş artışlarına ilişkin tabloyu paylaştı ve "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.

Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.