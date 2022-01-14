Memur ve emekliye ek zam 15 Ocak'a yetişmeyecek

Memur ve emekliye verilecek zammın ele alınacağı torba teklifin görüşmeleri, Meclis'te yeter sayı bulunamaması nedeniyle gelecek haftaya kaldı.

Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu.

Ancak AK Parti'nin memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, dünkü Genel Kurul'da "toplantı yeter sayısı" bulunamadığı için kabul edilemedi.

YETER SAYI BULUNAMADI

AK Parti ve MHP'nin teklifin 11. maddesi üzerinde verdiği önerge okunduktan sonra muhalefet, önergeye tepki gösterip yoklama isterken, salonda iki kez yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Düzenleme yasalaşmadığı için 15 Ocak'ta memur ve emekli maaş zammı farkları yatırılamayacak.

18 OCAK'A KALDI

Teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldı.

AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek." dedi.

Ayrıca AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.