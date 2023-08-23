Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmesinde sonuç çıkmadı: Hakem Kuruluna gidilecek 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Oransal kısımda anlaşma sağlayamadık. Hakem Kuruluna gideceğiz." dedi.

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyordu.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamadı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "7. Dönem Toplu sözleşmede oransal kısımda anlaşma sağlayamadık. Hakem Kuruluna gideceğiz." ifadelerini kullandı.



Memur-Sen, hükümetin tekliflerini kabul etmedi

Hükümet ikinci teklifinde, 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen teklifi kabul etmemişti.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında gün boyu dolaylı süren pazarlıkların ardından, sürenin bitimine saatler kala Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

Zam oranında uzlaşma sağlanamadı

Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti'nin, sözleşmenin genelini ilgilendiren zam teklifi başta olmak üzere hizmet kollarına ait talepleri son kez müzakere etti.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yer aldığı bakanlıktaki görüşme sonunda Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Hakem Heyeti son kararı verecek

Zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Heyetin vereceği karara hiçbir şekilde itiraz yapılamıyor, yargıya taşınamıyor.