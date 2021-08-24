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- Memur zam oranları 2022-2023: Kim ne kadar maaş alacak? Öğretmen, hemşire, şef, hizmetli, mühendis...
Memur zam oranları 2022-2023: Kim ne kadar maaş alacak? Öğretmen, hemşire, şef, hizmetli, mühendis...
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 09:37
6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşı ile tamamlanmasının ardından 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları belli oldu.
Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
Bu gelişmelerin ardından memur ve memur emeklileri, mesleklere göre yapılan zam oranlarını tek tek araştırmaya başladı.
Peki, 2022-2023 memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 hizmetli, öğretmen, şef, mühendis, hemşire ne kadar maaş alacak? İşte memurların ikramiye dahil maaş tablosu...
2022-2023 MEMUR MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLDU?
Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
SENDİKA ÜYESİ BEKAR KAMU GÖREVLİSİ
İHS'Lİ PERSONEL
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 4.580 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 4.900 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 5.292 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 5.610 TL
HİZMETLİ 15/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 4.653 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 4.979 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 5.377 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 5.700 TL
İMAM-HATİP 9/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 5.361 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 5.736 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 6.195 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.567 TL
ÖĞRETMEN 9/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 5.553 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 5.941 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 6.417 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.802 TL
ÖĞRETMEN 1/4
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 6.253 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.691 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 7.226 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 7.760 TL
ŞEF 4/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 5.871 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.282 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 6.784 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 7.192 TL
MÜHENDİS 8/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 7.814 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 8.361 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 9.030 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 9.572 TL
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 400 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 428 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 462 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 489 TL
SENDİKA ÜYESİ EVLİ VE 2 ÇOCUKLU KAMU GÖREVLİSİ
İHS'Lİ PERSONEL
2022 Ocak – Haziran Maaşı:5.619 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.012 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 6.494 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.883 TL
HİZMETLİ 15/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 5.320 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 5.692 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 6.147 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.516 TL
İMAM-HATİP 9/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 5.919 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.334 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 6.840 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 7.251 TL
ÖĞRETMEN 9/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 6.201 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.635 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 7.165 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 7.594 TL
ÖĞRETMEN 1/4
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 6.823 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 7.301 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 7.885 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 8.358 TL
ŞEF 4/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 6.441 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 6.892 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 7.443 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 7.890 TL
MÜHENDİS 8/1
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 8.385 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 8.972 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 9.689 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 10.271 TL
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
2022 Ocak – Haziran Maaşı: 400 TL
2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 428 TL
2023 Ocak – Haziran Maaşı: 462 TL
2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 489 TL