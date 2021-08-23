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    Memur zam oranları bugün açıklanacak

    4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını, bugün saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 06:15
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    Memur zam oranları bugün açıklanacak

    Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmeler 2 Ağustos'da başlamıştı.

    Görüşmelerde memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'e ilişkin mali ve sosyal hakları ele alındı.

    GÖZLER BAKANIN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

    Hükümet kanadı 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.

    Gözler görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamada.

    Memur zam oranları bugün açıklanacak #1

    Memur zam oranları bugün açıklanacak #2

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