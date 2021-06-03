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- Memur zammı ne kadar oldu? Memurların enflasyon farkı 2021
Memur zammı ne kadar oldu? Memurların enflasyon farkı 2021
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 11:19
Binlerce memur ve memur emeklisinin gözü enflasyon rakamlarına ve akabinde belirlenen zam oranlarına çevrildi.
Yılın ilk 4 ayına ait rakamlar geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Mayıs ayı rakamları ise 3 Haziran’da TÜİK tarafından duyuruldu.
Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak.
Peki, mayıs ayı enflasyonu ne kadar? Memur enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI 2021
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 rakamına ulaştı.
Buna göre enflasyon Nisan ayına göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.
MEMUR ENFLASYON FARKI 2021
Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında yüzde 1,08, Nisan ayında yüzde 1,68, Mayıs ayında da yüzde 0,89 olarak açıklandı.
İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6,39 oldu. İlk 5 ayda memurlar için yüzde 3,38 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Haziran ayı ile beraber açıklanan enflasyon toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.
MEMUR ZAMMI NE KADAR?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı hesaplamaları da yapılmaya başlandı.
Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor.
Mayıs ayı rakamları dahil yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 6,39 olarak belirlendi. Memurlar için temmuz zammının yüzde 4'e yaklaşması bekleniyor Maaşlara gelecek net zam oranı Haziran ayı enflasyonu ile kesinleşecek.