Memur zammı ne kadar oldu? Memurların enflasyon farkı 2021

Binlerce memur ve memur emeklisinin gözü enflasyon rakamlarına ve akabinde belirlenen zam oranlarına çevrildi.

Yılın ilk 4 ayına ait rakamlar geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Mayıs ayı rakamları ise 3 Haziran’da TÜİK tarafından duyuruldu.

Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak.

Peki, mayıs ayı enflasyonu ne kadar? Memur enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 rakamına ulaştı.

Buna göre enflasyon Nisan ayına göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.