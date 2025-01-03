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Haber Merkezi

2024 yılı enflasyon verileri açıklandı.

Yıllık enflasyon 44,38 olurken bu verilere göre memurların 2025 yılı ilk 6 ayda alacakları zam oranı da 11,54 olarak hesaplandı.

6 aylık 11,54 oranındaki zamı beğenmeyen Memur-Sen Konfederasyonu, basın toplantısı düzenledi.

Açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yüzde 10 refah payı istedi.

"BU ZAMMI KABUL ETMİYORUZ"

Yalçın şöyle konuştu:

"Maaşlarımız artmadan marketlerde fiyat artışları yapıldı. Zammı almadan market zamlarına maruz kalmış durumda.

Bu zammı kabul etmiyoruz.

YÜZDE 15 ZAM YÜZDE 10 REFAH PAYI İSTEDİLER

Mevcut açıklanan rakamlar gerçekten izah edilebilir değil. 2025 Ocak itibarıyla bizim toplu sözleşme masasına getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmı ile başlamalı bu ocak ayı.

Onun için memura bir an önce refah payı verilmeli."