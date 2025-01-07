Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Memur ve memur emeklisine zam, yüzde 11,54 olarak belirlendi...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli zam oranı memurları tatmin etmedi.

Kabine toplantısı öncesi refah payı bekleyen memurlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası konuya değinmemesi, ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelgeyle birlikte beklentilerini elde edemedi.

REFAH PAYI VE ZAM TALEP ETTİLER

Bu sürecin ardından memurlar hükümetten refah payı ve zam talep etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise refah payı talebini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti.

2025 YILI İÇİN YÜZDE 25 REFAH PAYI

Yalçın, beklentilerinin 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 15 artı yüzde 10 refah payı olduğunu söyledi.

Yalçın, "Kamu görevlilerimizin kayıplarının telafisi için refah payı iyileştirmesi istiyoruz." dedi.

BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

Bugün ise memur sendikaları, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, sabit gelirlilerin kira, elektrik, doğalgaz ve gıda gibi zorunlu harcamalarındaki fiyat artışının, açıklanan enflasyonla uyuşmadığını söyledi.

"KAMU GÖREVLİLERİMİZİ MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRMEYİN"

Memur ve memur emeklilerinin, kayıplarının telafi edilmesini istediğini belirten Yalçın, "Türkiye büyürken, güçlenirken, bu kadar büyük işler başarırken kamu görevlilerimizi mağdur konumuna düşürmeyin." diye konuştu.

"GERÇEK ANLAMDA BİR ZAM BEKLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının taleplerini dile getirdi.

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin istiyoruz." dedi.

SLOGAN ATTILAR

Sendika üyeleri, 'Emeğimi hor görme, enflasyona ezdirme' ve 'Susma haykır, refah payı haktır' sloganları attı.

VERGİ SİSTEMİNE YÖNELİK ELEŞTİRİ

Konya'da konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da vergi sistemine yönelik eleştirilerini yineledi.

Arslan, "Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alan bir adaletsiz vergi sistemiyle karşı karşıayayız. Türkiye, hakkaniyetli adil bir vergi sistemini acilen inşa etmek zorunda." ifadelerini kullandı.