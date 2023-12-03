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Memurlar yaşadı: Bir yılda 40 gün izin! İşte 2024 resmi tatil günleri..

Memurlar yaşadı: Bir yılda 40 gün izin! İşte 2024 resmi tatil günleri.. Yeni yıla sayılı günler kala 2024 yılının resmi tatil günleri merak ediliyor. Buna göre çalışanlar, resmi günlerin beraberinde 7 günlük yıllık izin kullanırsa, bir yıl içinde 40 gün izin yapmış olacak. İşte tüm detaylar..