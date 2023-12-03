Memurlar yaşadı: Bir yılda 40 gün izin! İşte 2024 resmi tatil günleri..
ensonhaber.com

2023 yılının son demleri yaşanırken, gözler yeni yılda yaşanacak olan gelişmelere çevrildi.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte asgari ücret heyecanı yaşanırken, bir başka kesimi ilgilendiren konu ise resmi tatiller.

Vatandaşların bir merak konusu da 2024 yılında resmi tatillerin hangi dönemlerde olacağı.

Aynı zamanda vatandaşlar, yıllık izinleri ile resmi tatillerini birleştirerek tatil yapmak için hesaplamalara başladı.

Bir yılda toplam 40 gün izin...

Buna göre çalışanlar, Türkiye'de 2024 yılında 16 gün resmi tatil yapacak.

Böylece yıllık izninden bir hafta kullanan kişiler, resmi tatille birlikte 1 sene içinde 40 gün izin yapmış olacak.

Bu rakama hafta sonu izinleri de dahil...

Peki resmi tatiller hangi günlere denk geliyor.

İşte tam liste;

Yılbaşı -1 Ocak Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı arefe (öğleden sonra) - 9 Nisan

Ramazan Bayramı 1. gün - 10 Nisan

Ramazan Bayramı 2. gün - 11 Nisan

Ramazan Bayramı 3. gün - 12 Nisan - Salı arife, çarşamba, perşembe, cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Salı - Pazartesi izin alarak 4 gün tatil .

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Çarşamba - Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs

Kurban Bayramı arefe (öğleden sonra) - 15 Haziran

Kurban Bayramı 1. gün - 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. gün - 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün - 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. gün - 19 Haziran Çarşamba - 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Salı - Pazartesi izin alınırsa 3 gün tatil