Memurlar yaşadı: Bir yılda 40 gün izin! İşte 2024 resmi tatil günleri..

2023 yılının son demleri yaşanırken, gözler yeni yılda yaşanacak olan gelişmelere çevrildi.
Yeni yılın gelmesiyle birlikte asgari ücret heyecanı yaşanırken, bir başka kesimi ilgilendiren konu ise resmi tatiller.
Vatandaşların bir merak konusu da 2024 yılında resmi tatillerin hangi dönemlerde olacağı.
Aynı zamanda vatandaşlar, yıllık izinleri ile resmi tatillerini birleştirerek tatil yapmak için hesaplamalara başladı.
Bir yılda toplam 40 gün izin...
Buna göre çalışanlar, Türkiye'de 2024 yılında 16 gün resmi tatil yapacak.
Böylece yıllık izninden bir hafta kullanan kişiler, resmi tatille birlikte 1 sene içinde 40 gün izin yapmış olacak.
Bu rakama hafta sonu izinleri de dahil...
Peki resmi tatiller hangi günlere denk geliyor.
İşte tam liste;
Yılbaşı -1 Ocak Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün
Ramazan Bayramı arefe (öğleden sonra) - 9 Nisan
Ramazan Bayramı 1. gün - 10 Nisan
Ramazan Bayramı 2. gün - 11 Nisan
Ramazan Bayramı 3. gün - 12 Nisan - Salı arife, çarşamba, perşembe, cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Salı - Pazartesi izin alarak 4 gün tatil .
Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Çarşamba - Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs
Kurban Bayramı arefe (öğleden sonra) - 15 Haziran
Kurban Bayramı 1. gün - 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. gün - 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. gün - 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. gün - 19 Haziran Çarşamba - 2 gün izin alarak 9 gün tatil.
Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil
Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Salı - Pazartesi izin alınırsa 3 gün tatil
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