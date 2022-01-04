Memurun 2022 güncel zamlı maaşları

Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya yükseldi.

Dün TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra memurlara gelecek zam oranı da belli oldu.

Yüzde 23 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alan memurlardan ek zam talebi de geldi.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından memurlara bir müjde verdi.

Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti.

Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı. İşte güncel yeni memur maaşları;

MEMUR MAAŞLARI

Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 30,5 zamlı)

Vali - 22.412 - 29.247

Genel müdür (1/4) - 16.177 - 21.330

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 - 11.188

Memur (Lisans - 9/1) - 5.277 - 6.854

Öğretmen (1/4) - 6.587 - 8.668

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826 - 19.510

Baş komiser (3/1) - 8.522 - 11.162

Polis memuru (8/1) - 7.465 - 9.706

Uzman doktor (1/4) - 10.126 - 13.312

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391- 8.351

Mühendis (1/4) - 8.703 - 11.440

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 - 7.132

Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 - 10.809

Vaiz (1/4) - 6.844 - 9.003

Avukat (1/4) - 8.311 - 10.934

En düşük memur maaşı - 4.880 - 6.426