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Memurun 2022 güncel zamlı maaşları
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 08:08
- Güncelleme : 04.01.2022 - 08:09
Dün TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra memurlara gelecek zam oranı da belli oldu.
Yüzde 23 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alan memurlardan ek zam talebi de geldi.
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından memurlara bir müjde verdi.
Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti.
Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı. İşte güncel yeni memur maaşları;
MEMUR MAAŞLARI
Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 30,5 zamlı)
Vali - 22.412 - 29.247
Genel müdür (1/4) - 16.177 - 21.330
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 - 11.188
Memur (Lisans - 9/1) - 5.277 - 6.854
Öğretmen (1/4) - 6.587 - 8.668
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826 - 19.510
Baş komiser (3/1) - 8.522 - 11.162
Polis memuru (8/1) - 7.465 - 9.706
Uzman doktor (1/4) - 10.126 - 13.312
Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391- 8.351
Mühendis (1/4) - 8.703 - 11.440
Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 - 7.132
Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 - 10.809
Vaiz (1/4) - 6.844 - 9.003
Avukat (1/4) - 8.311 - 10.934
En düşük memur maaşı - 4.880 - 6.426