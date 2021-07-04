Memurun ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarında

Yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları 6 aylık ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zammı belirleyecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak.

Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek.

Emekliler ve memurlar da yılda iki kez zam alıyor.

Bu zamlar ocak ve temmuz aylarında gerçekleşiyor. Emekli ve memurlar yılın ikinci zammına hazırlanıyor.

ZAMLAR İÇİN HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMI BEKLENİYOR

Emekli ve memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre göre belirleniyor. Zamlar için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları mayısta yıllık yüzde 16,59 olmuştu. Emekli ve memur maaşı zammı için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN

SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem ocakta hem de temmuzda bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

MEMURLARIN MAAŞ HESAPLAMASI

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 16,59, aylık yüzde 0,89 arttı. Açıklanan mayıs ayı enflasyonu ile birlikte temmuzda yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Yılın ilk 5 ayı için enflasyon oranı 6,39 olarak açıklandı.

EN KÖTÜ KOŞULDA EMEKLİLERE 6,39 VE MEMURLARA 3,39 ZAM

Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre haziran enflasyonu "0" bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3,39 fark alacak.

ALTI AYLIK ENFLASYONUN YÜZDE 7.67 OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan hesaplamalar ile birlikte haziran ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 7,67 olacağı tahmin ediliyor. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

ZAMDAN SONRA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 7,67 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Temmuz’da yüzde 7,67 oranında artacak.

ZAM SONRASI MAAŞ TAHMİNLERİ

*2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 lira artışla 2 bin 574 liraya,

*Esnaf emeklisinin maaşı 2.167 liraya,

*Tarım Bağ-Kur emekli aylığı 1.832 liraya,

*En düşük memur maaşı 3 bin 993 liradan, 4 bin 248 liraya,

*Memur emeklisinin maaşı 3 bin 213 liraya çıkacak.