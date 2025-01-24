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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Barım hakkında başlattığı soruşturma derinleşiyor.

Ünlü camiası büyük bir panik içerisinde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, durumun tüm ayrıntılarıyla ortaya konması için titiz bir çalışmanın talimatını verdi.

ÜNLÜLERİ TAKSİM'E ÇIKARAN İSİM

Sektörde, kendisiyle çalışmayan isimlerin önünü kestiği iddia edilen Ayşe Barım ile ilgili yeni bulgular elde edildi.

HALİT ERGENÇ VE DOLUNAY SOYSERT

Ayşe Barım'ın bazı oyuncuları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiğinin tespit edilmesi üzerine bu oyuncular da ifadeye çağrılmaya başlandı.

Bu isimler arasında Halit Ergenç ve Dolunay Soysert var.

Gezi Parkı olaylarına en önde katılan isimler arasındaki Halit Ergenç ve Dolunay Soysert'e o dönem Ayşe Barım ile aralarındaki ilişkiler sorulacak.

"MESELE AĞAÇ DEĞİL"

Ayşe Barım ile arasında bağ tespit edilen bir başka isim Memet Ali Alabora.

Gezi Parkı olaylarında "Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?" diyerek herkesi sokağa davet eden Memet Ali Alabora, daha sonra yurt dışına kaçmıştı.

AYŞE BARIM'IN GEZİ PARKI GÖRÜNTÜLERİ

Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olayları için sokağa çıktığı dönemden görüntüler de ortaya çıktı.

Halit Ergenç ile birlikte eylemcilerin arasında giren Ayşe Barım'ın sürekli elinde bir telefon olduğu dikkat çekiyor.

Alandaki diğer ünlüler, kendilerini Ayşe Barım'a gösterebilmek için peşinden hızla giderek selam veriyor.