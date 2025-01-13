Menajer Ayşe Barım'a yurt dışı çıkış yasağı

DHA

"Ayşe Barım" gündemi konuşulmaya devam ediyor.

Magazin dünyası menajer skandalı ile çalkalanıyor.

Televizyon ve sinema dünyasının en ünlü starlarına menajerlik yapan Ayşe Barım ise bu skandalın merkezindeki isim...

"TEKELLEŞTİRME" İDDİALARI

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim, menajerlik ajansları arasında en tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak ajansın ortaklarından Ayşe Barım hakkında ortaya atılan 'tekelleştirme' iddiaları, sektördeki dengeleri sarsmış durumda.

İDDİALARI YALANLADILAR

Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edilmişti.

Daha sonra Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim, açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı.

Savcılık, sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar olarak kabul ettiğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasını hedeflediklerini belirtti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI DA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya ve bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.