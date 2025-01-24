Menajer Ayşe Barım'ın iş yerinde arama yapılıyor

İHA

Türkiye'nin gözü bu soruşturma üzerinde...

Sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarının ardından mercek altına alınmıştı.

Birçok oyuncunun ve sanatçının önün keserek projelere sadece kendi oyuncularını yerleştirdiği iddia edilen Barım için resen soruşturma başlatılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarına katılan sanatçılarla yoğun bir iletişim içinde olduğu tespit edildi.

Barım’ın, sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddia edildi.

Osman Kavala gibi tanınmış sanıklarla yoğun bir şekilde iletişimde olduğu belirlenen Barım, bu sabah "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İŞ YERİ ARANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerine geldi.

İş yerine giren polis ekiplerinin, arama çalışmaları sürüyor.

TEKELLEŞME İDDİALARI

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim, menajerlik ajansları arasında en tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak ajansın ortaklarından Ayşe Barım hakkında ortaya atılan 'tekelleştirme' iddiaları, sektördeki dengeleri sarsmış durumda.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.